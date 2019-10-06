«Барселона» разгромила «Севилью»

В заключительном матче восьмого тура «Барселона» на своем поле обыграла «Севилью» – 4:0.
У победителей отличились Луис Суарес (27-я минута), Артуро Видаль (32), Усман Дембеле (35) и Лионель Месси (78).
На 88-й минуте в составе «Барселоны» были удалены Усман Дембеле (вторая желтая карточка) и Рональд Араухо (прямая красная).
Каталонцы набрали 16 очков и поднялись на второе место.
«Севилья» уже шестая, хотя недавно лидировала чемпионате.
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