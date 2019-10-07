Сергей Кирьяков: Поражение от «Локомотива» опустило «Зенит» на землю - Советский спорт
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07 октября 2019 00:33ФутболКоноплев Александр

Сергей Кирьяков: Поражение от «Локомотива» опустило «Зенит» на землю

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает, что «Зенит» стал серьезнее относиться к своим соперникам.

В 12-м туре петербуржцы обыграли «Урал» со счетом 3:1.

– Скажу немного с юмором, но поражение от «Локомотива» (0:1) оказало положительный эффект на «Зенит». Это немного опустило их на землю и заставило серьезно готовиться ко всем соперникам. Они играли против «Урала», который, по сути, является середняком РПЛ, но настрой был боевой. Думаю, «Зенит» прекрасно понимает, что в условиях такой конкуренции терять очки непростительно, – приводят слова Кирьякова «Известия».

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