«Ростов» подтвердил, что Карпину задали один вопрос на пресс-конференции - Советский спорт
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07 октября 2019 00:40ФутболКоноплев Александр

«Ростов» подтвердил, что Карпину задали один вопрос на пресс-конференции

PR-директор «Ростова» Денис Штанько опроверг, что главному тренеру дончан Валерию Карпину не понравился вопрос о травмированных после матча 12-го тура премьер-лиги против ЦСКА (3:1).

Специалист ушел с пресс-конференции после первого вопроса.

– Информация о том, что Карпина взбесил вопрос о травмированных – конечно, бред. Валерий Георгиевич был готов ответить на все вопросы по игре, однако больше вопросов из зала не последовало, поэтому пресс-конференция так быстро закончилась, – приводит слова Штанько сайт «Ростова».

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