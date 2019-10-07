«Ростов» подтвердил, что Карпину задали один вопрос на пресс-конференции

Специалист ушел с пресс-конференции после первого вопроса.
– Информация о том, что Карпина взбесил вопрос о травмированных – конечно, бред. Валерий Георгиевич был готов ответить на все вопросы по игре, однако больше вопросов из зала не последовало, поэтому пресс-конференция так быстро закончилась, – приводит слова Штанько сайт «Ростова».
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