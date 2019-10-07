Максим Деменко: «Краснодару» повезло, что «Спартак» сейчас в таком состоянии Бывший игрок «Спартака» и «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал очную встречу этих команды в 12-м туре чемпионата России.

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«Быки» обыграли москвичей – 2:1.

– «Спартак» находится в глубокой яме, им победа была нужна как воздух. Теперь у них 11 очков отставания от лидирующей группы. А по сути и до зоны вылета недалеко. Но самое страшное, что у команды вообще нет игры. При этом нельзя сказать, что «Краснодар» продемонстрировал свой футбол. Им очень повезло, что «Спартак» сейчас находится в таком состоянии. Видно, что в игровом плане у «горожан» есть проблемы, но с точки зрения психологии эта победа очень важна, – сказал Деменко в интервью «Известиям».