Месси стал первым игроком в XXI веке, забивавшим в 16 сезонах примеры подряд - Советский спорт
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07 октября 2019 09:11ФутболЛипкин Антон

Месси стал первым игроком в XXI веке, забивавшим в 16 сезонах примеры подряд

Аргентинец помог «Барселоне» разгромить «Севилью».

Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал первым игроком в XXI веке, который забивал в чемпионате Испании в 16 сезонах подряд, сообщает твиттер OptaJose.

В воскресенье в матче восьмого тура примеры с «Севильей» (4:0) на стадионе «Камп Ноу» 32-летний аргентинец вышел в стартовом составе каталонцев и на 78-й минуте установил окончательный счет. Этот гол стал для Месси первым в нынешнем сезоне.

Отметим, что впервые нападающий отличился в национальном чемпионате в сезоне-2004/2005. Всего на его счету 420 голов в 455 матчах турнира.

Благодаря победе над «Севильи» «Барселона» набрала 16 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице, отставая на два очка от «Реала».

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