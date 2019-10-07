Месси стал первым игроком в XXI веке, забивавшим в 16 сезонах примеры подряд Аргентинец помог «Барселоне» разгромить «Севилью».

Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал первым игроком в XXI веке, который забивал в чемпионате Испании в 16 сезонах подряд, сообщает твиттер OptaJose.

16 - Lionel Messi se ha convertido en el primer jugador en marcar en 16 temporadas consecutivas de LaLiga en este siglo XXI. Infalible. pic.twitter.com/cEnElGRyBJ — OptaJose (@OptaJose) October 6, 2019

В воскресенье в матче восьмого тура примеры с «Севильей» (4:0) на стадионе «Камп Ноу» 32-летний аргентинец вышел в стартовом составе каталонцев и на 78-й минуте установил окончательный счет. Этот гол стал для Месси первым в нынешнем сезоне.

Отметим, что впервые нападающий отличился в национальном чемпионате в сезоне-2004/2005. Всего на его счету 420 голов в 455 матчах турнира.

Благодаря победе над «Севильи» «Барселона» набрала 16 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице, отставая на два очка от «Реала».