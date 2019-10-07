Милан Шкриньяр: «Интеру» во многом нужно прибавить, и в этом вся красота

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр прокомментировал матч с «Ювентусом» (1:2) на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане в седьмом туре серии A.
«Неделя оставила смешанные чувства, – приводит Football Italia слова 24-летнего словака. – Мы неплохо играли в Барселоне (в Лиге чемпионов – 1:2) и в этом матче тоже. Мы владели мячом и создавали моменты, но не смогли забить.
Все знают, что «Ювентус» сильная команда. Нам во многом нужно прибавить, и в этом вся красота, поскольку мы постоянно учимся и развиваемся.
Мне кажется, нам нужно быть более агрессивными при обороне вокруг своей штрафной. У «Барселоны» проходили там опасные передачи. Нужно играть ближе к нападающим».
Напомним, единственный гол «Интера» на 18-й минуте забил аргентинец Лаутаро Мартинес. В составе «Ювентуса» также забивали форварды из Аргентины – Пауло Дибала и Гонсало Игуаин.
«Интер» впервые не смог выиграть в чемпионате в нынешнем сезоне и пропустил «Ювентус» на первое место.
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