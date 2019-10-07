Лаутаро Мартинес: Если хотим играть на уровне «Ювентуса», должны работать намного больше «Интер» проиграл «Ювентусу», который возглавил серию A.

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Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес высказался об игре команды в матче седьмого тура серии A с «Ювентусом» (1:2) на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

«В первом тайме мы играли так, как и планировали на этот матч, – приводит слова 22-летнего аргентинца официальный сайт клуба. – После того, как они вышли вперед, мы отработали как надо.

Во втором тайме что-то изменилось: у нас возникли трудности, они все-таки забили, а мы не смогли отыграться.

После того, как все вернутся из сборных, мы поговорим об этом матче: если мы хотим играть на уровне таких команд, то должны намного больше работать. Все игроки: как те, кто вышел в стартовом составе, так и те, кто появился по ходу матча, должны проявлять свои лучшие качества. Это рецепт того, как можно вырасти как команда».

Напомним, Мартинес забил единственный гол «Интера» в этом матче. Теперь на его счету три забитых мяча в девяти играх во всех турнирах.

Благодаря этой победе «Ювентус» опередил «Интер» и вышел в лидеры чемпионата.