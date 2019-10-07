Маурицио Сарри: Прямо сейчас лидерство мало что значит «Ювентус» обыграл «Интер» и возглавил серию A.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после матча седьмого тура серии A с «Ювентусом» (2:1) на стадионе «Джузеппе Меацца» высказался о том, что команда поднялась на первое место в чемпионате.

«Прямо сейчас это мало что значит, – приводит Football Italia слова итальянца. – Самое важное – это то, что мы играли здорово: проявили характер и настрой в матче с командой, которая до этого победила во всех играх.

Мы хорошо начали игру, правильно отнеслись к матчу в такой огненной атмосфере, так что это хороший знак».

Напомним, «Ювентуса» набрал 19 очков и теперь на одно очко опережает «Интер», которые впервые не смог выиграть после шести побед подряд на старте чемпионата.