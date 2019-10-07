Дембеле может пропустить матч с «Реалом» из-за слов в адрес арбитра - Советский спорт
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07 октября 2019 09:56ФутболЛипкин Антон

Дембеле может пропустить матч с «Реалом» из-за слов в адрес арбитра

Француз был удален в матче с «Севильей» за критику судьи Лаоса.

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле рискует пропустить матч десятого тура примеры с «Реалом», сообщает Marca.

В воскресенье в игре с «Севильей» (4:0) в восьмом туре чемпионата на стадионе «Камп Ноу» 22-летний француз был удален на 88-й минуте за критику главного судьи Матеу Лаоса.

Дембеле предъявил претензии Лаосу в том, что тот плохо судит, повторив эти слова несколько раз. Кроме того, нападающий активно жестикулировал.

В прошлом сезоне за подобные слова полузащитник Микаэль Крон-Дели, выступавший в сегунде за «Депортиво», был дисквалифицирован на два матча.

Теперь Дембеле точно пропустит следующую игру с «Эйбаром», а дисциплинарный комитет решит, сможет ли он принять участие в матче десятого тура с «Реалом», который запланирован на «Камп Ноу» на 26 октября.

Добавим, что в матче с «Севильей» Дембеле забил третий гол команды, который стал для него первым в нынешнем сезоне.

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