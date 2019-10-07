Антонио Конте: «Интеру» не нужно сравнивать себя с «Ювентусом» - Советский спорт
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07 октября 2019 10:17ФутболЛипкин Антон

Антонио Конте: «Интеру» не нужно сравнивать себя с «Ювентусом»

«Интер» проиграл «Ювентусу», прервав шестиматчевую победную серию в чемпионате.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте подвел итоги матча с «Ювентусом» (1:2) в седьмом туре серии A на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

«Нам необходимо прибавлять, – приводит Football Italia слова итальянца. – И это неизбежно, поскольку мы только в самом начале пути. Я посмотрел статистику, которая показала, что игра была равной. Они могли забить, но и мы – тоже. Шансы были у обеих команд, но опыт и уровень большого клуба сделали результат. Снимаем шляпу перед «Ювентусом», а сами, засучив рукава, продолжим работать.

Прямо сейчас нам не нужно сравнивать себя с «Ювентусом». По всем параметрам они находятся на другом уровне. Мы работаем, чтобы сократить отставание. И у нас неплохо получилось, раз мы выиграли шесть матчей подряд. Но не будем забывать, что все эти матчи мы провели на скорости 200 км/ч».

Напомним, «Интер» впервые не смог победить в чемпионате и пропустил на первое место «Ювентус», от которого теперь отстает на одно очко.

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