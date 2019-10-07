Артуро Видаль: Было важно выиграть перед международной паузой «Барселона» победила «Севилью» и поднялась на второе место в примере.

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль прокомментировал победу над «Севильей» (4:0) на стадионе «Камп Ноу» в восьмом туре примеры.

«Очень важно, что мы победили, – приводит Football Espana слова 32-летнего чилийца. – С учетом предстоящей международной паузы, нам нужно было выигрывать. У нас были голевые моменты, и мы использовали их. Такая эффективность важна в этой лиге.

Конечно, мне бы хотелось играть больше, это вполне нормально. Впрочем, я счастлив в клубе, где все относятся ко мне очень хорошо. Хочу продолжать хорошо играть здесь и надеюсь выиграть в конце сезона титулы».

Отметим, что Видаль вышел в стартовом составе «Барселоны» и на 32-й минуте забил второй гол в ворота «Севильи», который стал для него вторым в пяти матчах чемпионата.

«Барселона» набрала 16 очков и поднялась на второе место в чемпионате, отставая на два очка от «Реала».