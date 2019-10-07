Александр Бубнов: Может получиться так, что «Спартак» опустится еще ниже - Советский спорт
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07 октября 2019 10:57ФутболЛипкин Антон

Александр Бубнов: Может получиться так, что «Спартак» опустится еще ниже

«Спартак» проиграл в пяти турах премьер-лиги подряд.

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о ситуации в «Спартаке» после поражения от «Краснодара» (1:2) в 12-м туре премьер-лиги.

«В команде нет лидеров, не поставлена игра в средней линии, впереди идет постоянная ротация, состав не сбалансирован, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – «Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице. Потенциал клуба выше, чем у тех, кто находится в самом низу. Но если такая чехарда будет продолжаться, то с учетом того, что на «Спартак» все соперники особенно настраиваются, может получиться так, что команда опустится еще ниже».

Отметим, что «Спартак» потерпел шестое поражение в последних семи матчах, при этом в чемпионате красно-белые не выигрывают с 25 августа, проиграв в пяти турах подряд.

В следующем матче 19 октября «Спартак» сыграет дома с «Рубином». Не исключено, что к этому времени у команды появится новый главный тренер, который сменит исполняющего обязанности главного тренера Сергея Кузнецова.

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