Сергей Балахнин: При Федуне Карпина в «Спартаке» точно не будет - Советский спорт
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07 октября 2019 11:17ФутболЛипкин Антон

Сергей Балахнин: При Федуне Карпина в «Спартаке» точно не будет

Карпин ушел из «Спартака» в марте 2014 года.

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин высказался о возможном возвращении в «Спартак» главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

«Мы понимаем, что такого (Карпина при Леониде Федуне) никогда не будет, – приводит «Р-Спорт» слова Балахнина. – Вообще никогда, пока там есть Федун. Это точно.

Дело в том, что Карпин, конечно, молодец, судя по его работе в «Ростове». Но «Спартак» и «Ростов» – команды с совершенно разной спецификой». Трудно навыки, которые тренер применяет в «Ростове», затем применить в «Спартаке».

После 12 туров «Ростов» набрал 26 очков и вместе с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Зенитом» лидирует в премьер-лиге. При этом «Спартак» с 14 очками занимает 12-е место.

Напомним, Карпин возглавлял «Спартак» с апреля 2009 года по май 2012 года, а также с ноября 2012-го по март 2014-го.

29 сентября «Спартак» отправил в отставку главного тренера Олега Кононова. Накануне в матче с «Краснодаром» (1:2) командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.

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