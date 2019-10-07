Александр Бубнов: В матче с «Уралом» «Зенит» показал чемпионскую игру Действующие чемпионы России победили «Урал» в 12-м туре премьер-лиги.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру «Зенита» в матче 12-го тура премьер-лиги с «Уралом» (3:1) на «Екатеринбург Арене».

«Зенит» показал чемпионскую игру в том смысле, что команда очень легко выиграла и играла с «Уралом» не в полную силу, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Питерцы особо не напрягались и довели победу до конца на классе».

Напомним, у «Зенита» голы забили защитник Бранислав Иванович, полузащитник Магомед Оздоев и форвард Сердар Азмун.

Действующие чемпионы России набрали 26 очков и вместе с «Локомотивом», «Ростовом» и «Краснодаром» лидируют в премьер-лиге.