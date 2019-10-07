Аргентинский футболист погиб после падения с шестого этажа Эсекиэль Эсперон последние семь месяцев оставался без клуба.

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Аргентинский футболист Эсекиэль Эсперон погиб в пригороде Буэнос-Айреса Вилья-Девото, сообщает The Sun.

Во время вечеринки с друзьями 23-летний Эсперон упал с шестого этажа после того, как облокотился на перила, которые не были правильно закреплены и не выдержали веса игрока. Эсперон был доставлен в больницу Буэнос-Айреса, но спасти его врачам не удалось.

Отметим, что Эсперон начинал карьеру в клубе «Олл Бойз», после чего играл в Бразилии, а его последним клубом был мексиканский «Атланте», выступающий во втором дивизионе. В клаусуре сезона-2018/2019 Эсперон провел за команду десять матчей.

Последние семь месяцев игрок оставался без клуба.