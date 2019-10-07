По два игрока «Зенита», «Локомотива» и «Ростова» вошли в символическую сборную 12-го тура - Советский спорт
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07 октября 2019 12:07ФутболЛипкин Антон

По два игрока «Зенита», «Локомотива» и «Ростова» вошли в символическую сборную 12-го тура

Всего в команде представлены восемь клубов.

РПЛ опубликовала символическую сборную 12-го тура чемпионата по версии Instat.

В команде представлены восемь клубов, по два игрока – из «Зенита», «Локомотива» и «Ростова».

Лучшие игроки 12-го тура:

вратарь: Егор Бабурин («Ростов»);
защитники: Сергей Петров («Краснодар»), Бранислав Иванович («Зенит»), Анхель Вилькер («Ахмат»), Иван Обляков (ЦСКА);
полузащитники: Магомед Оздоев («Зенит»), Зурико Давиташвили («Рубин»), Хорен Байрамян («Ростов»), Алексей Миранчук («Локомотив»);
форварды: Эдер («Локомотив»), Александр Соболев («Крылья Советов»).

Напомним, матчи следующего тура пройдут с 18 по 20 октября.

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