По два игрока «Зенита», «Локомотива» и «Ростова» вошли в символическую сборную 12-го тура Всего в команде представлены восемь клубов.

Загрузка... РПЛ опубликовала символическую сборную 12-го тура чемпионата по версии Instat. В команде представлены восемь клубов, по два игрока – из «Зенита», «Локомотива» и «Ростова». Лучшие игроки 12-го тура: вратарь: Егор Бабурин («Ростов»);

защитники: Сергей Петров («Краснодар»), Бранислав Иванович («Зенит»), Анхель Вилькер («Ахмат»), Иван Обляков (ЦСКА);

полузащитники: Магомед Оздоев («Зенит»), Зурико Давиташвили («Рубин»), Хорен Байрамян («Ростов»), Алексей Миранчук («Локомотив»);

форварды: Эдер («Локомотив»), Александр Соболев («Крылья Советов»). Символическая сборная 1️⃣2️⃣ тура #РПЛ по версии Instat Index 📈 pic.twitter.com/UC9aOxiW4y — Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 7, 2019 Напомним, матчи следующего тура пройдут с 18 по 20 октября.