Хосеп Гвардиола: Лучше не думать о том, что «Ливерпуль» впереди на восемь очков «Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в восьмом туре премьер-лиги.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от «Вулверхэмптона» (0:2) в матче восьмого тура премьер-лиги на «Этихад Стэдиум» высказался о лидерстве «Ливерпуля», который не потерял в турнире ни одного очка.

«Я знаю своих ребят, – приводит Sky Sports слова испанца. – Они по-прежнему невероятно настроены, и им по силам догнать лидера.

Отрыв солидный, я в курсе. По многим причинам они не теряют очков. Но лучше не думать, что одна команда впереди на восемь очков. Пока только октябрь.

Разница большая. Но лучше думать не о ней, а о следующем матче».

Напомним, «Ливерпуль» набрал 24 очка и опережает занимающий второе место «Манчестер Сити» на восемь очков.

В девятом туре 19 октября «горожане» сыграют в гостях с «Кристал Пэлас».