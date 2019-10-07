Сборная России проводит восстановительную тренировку в Новогорске Национальная команда начала подготовку к матчам с Шотландией и Кипром.

Сборная России начала на базе в Новгорске подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2020 с Шотландией и Кипром, сообщает Sport24.ru.

В понедельник национальная команда проводит восстановительную тренировку. Все игроки занимаются по разной программе. После установки главного тренера Станислава Черчесова некоторые игроки отправились заниматься в тренажерном зале, другие остались на поле. Первое занятие в сборной проводят новички – защитник Дмитрий Чистяков («Ростов») и форвард Александр Соболев («Крылья Советов»).

Напомним, сборная России сыграет с Шотландией 10 октября в «Лужниках», а с Кипром 13 октября в Никосии.

После шести туров отборочного турнира Россия набрала 15 очков и занимает второе место в группе I, в которой лидирует Бельгия с 18 очками. У Казахстана и Кипра – по семь очков, у Шотландии – шесть, у Сан-Марино – ноль. Две лучшие команды выйдут в финальную часть Евро-2020.