«Краснодар» поблагодарил активных болельщиков «Спартака» «Быки» отметили достойное поведение фанатов гостей.

«Краснодар» выразил благодарность фанатам «Спартака» после матча команд (2:1) в 12-м туре премьер-лиги на стадионе «Краснодар».

«Мы благодарим активных болельщиков московского «Спартака» за достойное поведение на трибунах нашего стадиона!

Спасибо, что воздержались от использования нецензурных выражений и от применения пиротехники», – говорится в сообщении в официальном твиттере «быков».

Мы благодарим активных болельщиков московского «Спартака» за достойное поведение на трибунах нашего стадиона! 👏



Спасибо, что воздержались от использования нецензурных выражений и от применения пиротехники ✊#КраснодарСпартак pic.twitter.com/Z2HRni2Ycj — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 7, 2019

Напомним, матч «Краснодар» – «Спартак» посетили 32 238 зрителей. Все голы были забиты в первом тайме: сначала у хозяев отличились швед Маркус Берг и защитник Сергей Петров, в конце первого тайма один мяч у красно-белых отыграл швед Джордан Ларссон.

После 12 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице вместе с «Локомотивом», «Ростовом» и «Зенитом», а «Спартак» занимает 12-е место.