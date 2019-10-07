Леонардо Бонуччи: В матче с «Интером» мы увидели великолепный «Ювентус»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи высказался о победе над «Интером» (2:1) в матче седьмого тура серии A на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.
«Благодаря вере в себя и сдержанности мы смогли справиться с разными ситуациями в этой игре, – приводит Football Italia слова 32-летнего игрока обороны. – Мы уверенно владели мячом и не испытывали трудности, когда его забирал «Интер». Думаю, в этот вечер мы увидели великолепный «Ювентус». В то же время команда может и значительно прибавить.
Это была игра, которая принесла нам удовольствие. В ней присутствовали интенсивность, физическая мощь. Но так и должно быть, когда речь идет о матче такого уровня и так много стоит на кону».
Напомним, победу «Ювентусу» на 80-й минуте принес аргентинец Гонсало Игуаин. «Интер» впервые не смог победить в нынешнем чемпионате и пропустил действующего чемпиона на первое место.
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