Хулен Лопетеги – о разгроме от «Барселоны»: Сокрушительный и незаслуженный результат

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал крупное поражение от «Барселоны» (0:4) на стадионе «Камп Ноу» в восьмом туре примеры.
«Сокрушительный и незаслуженный результат, – приводит Marca слова Лопетеги. – У нас многое здорово получалось. Мы играли смело и старались использовать то, что мы отрабатывали.
Моменты (Люка) де Йонга? Он сделал много хорошего. Но чтобы победить на «Камп Ноу», нужна очень хорошая игра и немного везения».
Напомним, голы в ворота «Севильи» забили уругваец Луис Суарес, чилиец Артуро Видаль, француз Усман Дембеле и аргентинец Лионель Месси.
В последних четырех турах «Севилья» потерпела три поражения и опустилась на шестое место.
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