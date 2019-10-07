Хулен Лопетеги – о разгроме от «Барселоны»: Сокрушительный и незаслуженный результат - Советский спорт
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07 октября 2019 13:30ФутболЛипкин Антон

Хулен Лопетеги – о разгроме от «Барселоны»: Сокрушительный и незаслуженный результат

«Севилья» пропустила четыре гола от «Барселоны».

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал крупное поражение от «Барселоны» (0:4) на стадионе «Камп Ноу» в восьмом туре примеры.

«Сокрушительный и незаслуженный результат, – приводит Marca слова Лопетеги. – У нас многое здорово получалось. Мы играли смело и старались использовать то, что мы отрабатывали.

Моменты (Люка) де Йонга? Он сделал много хорошего. Но чтобы победить на «Камп Ноу», нужна очень хорошая игра и немного везения».

Напомним, голы в ворота «Севильи» забили уругваец Луис Суарес, чилиец Артуро Видаль, француз Усман Дембеле и аргентинец Лионель Месси.

В последних четырех турах «Севилья» потерпела три поражения и опустилась на шестое место.

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