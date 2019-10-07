Агент Дмитрий Чельцов: Через несколько дней после отказа от Ляказетта «Зенит» купил Малкома Бразилец провел за команду два матча.

Футбольный агент Дмитрий Чельцов рассказал о том, что летом предлагал «Зениту» приобрести форварда Александра Ляказетта.

«Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта ответил: «Ты смеешься? У него выкуп 68 миллионов», – приводит «БИЗНЕС Online» слова Чельцова. – Согласен это много, но можно торговаться. Скорее всего, миллионов на 50-55 договорились бы. Зарплата у него 15 млн грязными. Минус налоги, получается семь-восемь миллионов.

Через несколько дней после отказа, «Зенит» купил Малкома за 50 млн с зарплатой семь-восемь миллионов евро в год. Плюс-минус как могло быть у Ляказетта».

Напомним, 22-летний Малком после перехода в «Зенит» провел за команду два матча. После игры с «Динамо» (2:0), которая состоялась 10 августа, бразилец восстанавливается от травмы бедра.

Контракт 28-летнего Ляказетта с «Арсеналом» рассчитан до 2022 года. В трех матчах премьер-лиги в нынешнем сезоне на его счету два гола. При этом он не играет с 1 сентября из-за травмы голеностопа.