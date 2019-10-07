СМИ: Игроки «Тоттенхэма» недовольны зарплатами и тренировками

По данным источника, футболисты считают, что получают намного меньше, чем игроки других топ-клубов Англии, а тренировки Маурисио Почеттино кажутся им тяжелыми, скучными и однообразными. При этом в последнее время аргентинский специалист отошел от процесса, предпочитая наблюдать за тренировками через видеокамеры.
На данный момент финалист Лиги чемпионов-2018/19 идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.
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