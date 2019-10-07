Вела побил рекорд МЛС по голам за сезон Мексиканец вошел в историю американского футбола.

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Нападающий ФК «Лос-Анджелес» Карлос Вела оформил хет-трик в матче регулярного сезона МЛС против «Колорадо». Он завершил «гладкий» чемпионат с 34 голами и 28 передачами.

Мексиканец установил рекорд турнира по забитым мячам. Предыдущее достижение установил год назад форвард «Атланты» Хосеф Мартинес.

Европейским болельщикам Вела известен по выступлениям за «Арсенал» и «Реал Сосьедад».