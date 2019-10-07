Источник: Моуринью может сменить Почеттино в «Тоттенхэме» Руководство «Тоттенхэма» желает сменить главного тренера команды Маурисио Почеттино, сообщает Calciomercato.com.

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По данным источника, аргентинца могут заменить итальянец Массимилиано Аллегри и португалец Жозе Моуринью.

Моуринью известен по работе с «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Аллегри никогда не тренировал за пределами Италии.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ранее сообщалось, что футболисты лондонцев недовольны методами Почеттино.