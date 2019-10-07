Мануэл Фернандеш: Мне хорошо в России, надеюсь остаться тут надолго - Советский спорт
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07 октября 2019 15:13ФутболКоноплев Александр

Мануэл Фернандеш: Мне хорошо в России, надеюсь остаться тут надолго

Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал об адаптации в новой команде и признался, что до сих пор не привык к российским холодам.

Предыдущие пять сезонов португалец провел в «Локомотиве».

– Я знал, что «Краснодар» очень хорош в организации всех процессов, но реальность превзошла ожидания. Я впечатлен и инфраструктурой, и работой клуба. Вместе с Ари мы выступали за московский «Локомотив». Он сразу подошел и предложил помощь с адаптацией в клубе. Это очень приятно. Вообще, Ари – такой парень, который всегда готов тебя поддержать.

– Уже привык жить в России? Каково тебе в нашей стране?

– Мне здесь комфортно. Помогло, что выучил русский язык, после этого адаптироваться стало проще. Уже пошел шестой год, как я выступаю в России, провел тут треть карьеры. Мне хорошо в этой стране, надеюсь остаться в ней надолго.

– К чему так и не смог приспособиться?

– К холоду. В Москве холоднее, чем в Краснодаре, и это было не слишком комфортно. По-моему, к холоду невозможно привыкнуть!

– А что больше всего нравится?

– Гречка. В России я открыл для себя гречневую кашу, теперь она всегда входит в мой рацион. Даже когда я нахожусь в других странах, – сказал Фернандеш в интервью пресс-службе «Краснодара».

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