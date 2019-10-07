Виталий Шашков: «Крылья Советов» не занимают время Шляхтина Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о нагрузке главы Всероссийской федерации легкой атлетике (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина в самарском клубе.

Загрузка...

Сегодня функционер в ироничной форме пообещал подумать над предложением Марии Ласицкене оставить пост в ВФЛА. – Шляхтин – министр спорта Самарской области. В его ведении находится весь спорт. – После ухода Шляхтина с поста председателя совета директоров «Крыльев Советов», его функционал как-то поменялся? Он может наложить вето на трансферы?

– Нет, конечно!

– Болельщикам кажется, что совмещение Шляхтиным нескольких должностей не принесет пользу российской легкой атлетике.

– А при чем тут легкая атлетика и футбол? Дмитрий Анатольевич входит в попечительский совет «Крыльев Советов» – это не занимает его время, – приводит слова Шашкова «Спорт день за днем».