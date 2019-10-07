Скопинцев выбыл на неопределенный срок после контакта с Джикией «Краснодар» на своем официальном сайте сообщил о травме защитника Дмитрия Скопинцева.

Он получил повреждение на 90+3-й минуте матча со «Спартаком» (2:1) после контакта с Георгием Джикия.

«Скопинцев отправился в Германию, где медики должны диагностировать степень его повреждения и принять решение о необходимости оперативного вмешательства», – написано в твиттере «быков».