СМИ: руководство «МЮ» даст Сульшеру время и денег

По данным журналиста, главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер пользуется поддержкой высшего руководства и большей части фанатов. Норвежец получит не только время на исправление ситуации, но и деньги на новые трансферы.
На данный момент многократные чемпионы Англии занимают 12-е место в турнирной таблице.
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