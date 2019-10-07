СМИ: руководство «МЮ» даст Сульшеру время и денег Репортер Sky Sports News Джеймс Купер сообщил, что руководство «Манчестер Юнайтед» было готово к неважному выступлению клуба в сезоне.

Загрузка... По данным журналиста, главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер пользуется поддержкой высшего руководства и большей части фанатов. Норвежец получит не только время на исправление ситуации, но и деньги на новые трансферы. На данный момент многократные чемпионы Англии занимают 12-е место в турнирной таблице.