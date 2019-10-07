Тренер сборной Голландии похвалила россиянок Главный тренер женской сборной Голландии Сарина Вигман высоко оценила мастерство российских футболисток.

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8 октября Россия и Голландия сыграют в матче квалификации ЧЕ-2021.

– Я думаю, это наш главный соперник по группе. Россиянки играют интенсивно, и они довольно непредсказуемы. Если мы победим, то сделаем большой шаг к первому месту в группе. Ожидания от матча велики, с Россией все будет по-другому, – приводит слова Вигман FCUpdate.