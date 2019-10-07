Агент Луческу сообщил о переговорах с «Динамо» Ранее он тренировал «Зенит».

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Аркадий Запорожану, агент румынского специалиста Мирчи Луческу, рассказал, что его клиент может вернуться в РПЛ, став наставником московского «Динамо».

«У нас был контакт с руководителями «Динамо», но пока не более того, контракт еще не предлагали. Луческу планирует приезд в Москву, но пока не могу ответить, когда.

Какие шансы, что он возглавит «Динамо»? Этот вопрос лучше задать руководителям клуба. Но я вижу, что этот вариант реален. Мне бы хотелось, чтобы он возглавил команду. Пока не могу сказать, когда вся ситуация разрешится», – цитирует агента Sport24.ru.

В эти выходные московский клуб по своему желанию покинул Дмитрий Хохлов. На данный момент бело-голубые, набрав 10 очков, занимают 15-е место в таблице.