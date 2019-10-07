Павел Мамаев – о переходе в «Ростов»: Сказали, что тренер хочет меня видеть Ранее сообщалось, что игрок также получил предложение от московского «Динамо».

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Новичок «Ростова» Павел Мамаев рассказал, кто инициировал его трансфер в донской клуб. По его словам, это сделал наставник команды Валерий Карпин.

«Когда меня сюда приглашали, сказали, что тренер выразил желание видеть меня в команде. Для меня этого достаточно. Все ждут от меня здесь того, что я умею. Самое главное для меня – приносить пользу клубу, и я буду к этому идти», – сказал Мамаев в интервью своей жене на YouTube-канале.

Мамаев подписал контракт с «Ростовом» до 2021 года. До зимней паузы он будет работать по индивидуальной программе.