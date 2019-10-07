«Сампдория» объявила об уходе Ди Франческо - Советский спорт
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07 октября 2019 20:22ФутболКоноплев Александр

«Сампдория» объявила об уходе Ди Франческо

«Сампдория» на своем официальном сайте сообщила о разрыве контракта с главным тренером клуба Эусебио Ди Франческо.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

На данный момент «Сампдория» с шесть поражениями в семи матчах занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ди Франческо известен по работе с «Ромой», которую выводил в полуфинал Лиги чемпионов.

Среди возможных сменщиков Ди Франческо называется Клаудио Раньери.

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