«Сампдория» объявила об уходе Ди Франческо «Сампдория» на своем официальном сайте сообщила о разрыве контракта с главным тренером клуба Эусебио Ди Франческо.

Новости СМИ2 Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. На данный момент «Сампдория» с шесть поражениями в семи матчах занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ди Франческо известен по работе с «Ромой», которую выводил в полуфинал Лиги чемпионов. Среди возможных сменщиков Ди Франческо называется Клаудио Раньери. 📄U.C. #Sampdoria: comunicato stampa del 7 ottobre 2019 ➡️ https://t.co/PJ4HyNn3hF pic.twitter.com/4AHTQDq2Cf — U.C. Sampdoria (@sampdoria) October 7, 2019