Мамаев заявил, что не держит обиды на «Краснодар»

Хавбек «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своем отношении к «Краснодару», который разорвал с ним контракт после выхода из тюрьмы.
«Осталась ли обида на «Краснодар»? Нет, никаких огорчений нет. Я благодарен руководству «Краснодара» за то, что они пригласили меня в свое время. Мы добились вместе многого. Когда я приходил, это был второй сезон команды в Премьер-Лиге», – сказал футболист в интервью своей жене Алане Мамаевой на YouTube-канале «Пластика».
Осенью 2018 года полузащитник оказался в тюрьме за участие в драке, а в сентябре этого года покинул колонию по УДО.
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