Бывший спортивный директор «Крыльев Советов»: Соболев более пластичный, чем Дзюба В текущем сезоне 22-летний форвард отыграл 13 матчей и забил 10 голов.

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Зураб Циклаури объяснил, в чем нападающий Александр Соболев превосходить форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

«Саша более пластичный. При таких больших габаритах трудно быть техничным игроком, как, например, Вагнер Лав. Но при таком росте у него больше пластичности, чем у Артема», – цитирует Циклаури Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что Соболевым интересуются московский ЦСКА и «Зенит». Сам футболист заявил, что не собирается переходить в эти клубы. Его интересует переезд в чемпионат Англии.