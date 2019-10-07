Бывший спортивный директор «Крыльев Советов»: Соболев более пластичный, чем Дзюба - Советский спорт
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07 октября 2019 22:35ФутболГичунцев Артур

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов»: Соболев более пластичный, чем Дзюба

В текущем сезоне 22-летний форвард отыграл 13 матчей и забил 10 голов.

Бывший спортивный директор «Крыльев Советов» Зураб Циклаури объяснил, в чем нападающий Александр Соболев превосходить форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

«Саша более пластичный. При таких больших габаритах трудно быть техничным игроком, как, например, Вагнер Лав. Но при таком росте у него больше пластичности, чем у Артема», – цитирует Циклаури Sport24.ru.

Ранее сообщалось, что Соболевым интересуются московский ЦСКА и «Зенит». Сам футболист заявил, что не собирается переходить в эти клубы. Его интересует переезд в чемпионат Англии.

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