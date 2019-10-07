Арсен Венгер: Покинул АПЛ, потому что сильно связан с «Арсеналом» Француз работал у руля англичан с 1998 по 2018 год.

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, почему не хочет принимать предложения от клубов АПЛ.

«Я покинул чемпионат Англии, потому что слишком сильно связан с «Арсеналом». У меня было достаточно предложений, чтобы остаться, но я отказался. Не буду называть эти клубы из-за уважения к другим людям», – цитирует француза Sky Sports.

На данный момент тренером «Арсенала» является бывший наставник московского «Спартака» Унаи Эмери. В первом сезоне он сумел вывести команду в финал Лиги Европы, где его подопечные уступили «Челси» (1:4).