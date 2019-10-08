Сульшер получил поддержку от руководства и продолжит работу с «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера. Такой информацией располагает издание Daily Mail.
Согласно источнику, семейство Глэйзеров, а также вице-президент англичан Эд Вудворд и члены совета директоров выражают поддержку норвежскому специалисту.
Ранее сообщалось, что «Юнайтед» рассматривает вариант с приглашением итальянца Массимилиано Аллегри, который этим летом покинул «Ювентус».
На данный момент «МЮ» занимает 12-е место в таблице АПЛ, набрав 9 очков.
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