Сульшер получил поддержку от руководства и продолжит работу с «Манчестер Юнайтед» Специалист начал работу в клубе зимой 2018 года.

Загрузка... Руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается увольнять главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера. Такой информацией располагает издание Daily Mail. Согласно источнику, семейство Глэйзеров, а также вице-президент англичан Эд Вудворд и члены совета директоров выражают поддержку норвежскому специалисту. Ранее сообщалось, что «Юнайтед» рассматривает вариант с приглашением итальянца Массимилиано Аллегри, который этим летом покинул «Ювентус». На данный момент «МЮ» занимает 12-е место в таблице АПЛ, набрав 9 очков.