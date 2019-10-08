Баринов считает, что «Локомотив» в состоянии обыграть в гостях «Ювентус» - Советский спорт
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08 октября 2019 01:43ФутболГичунцев Артур

Баринов считает, что «Локомотив» в состоянии обыграть в гостях «Ювентус»

Встреча состоится 22 октября и пройдет в Турине. Начало поединка – 22.00 мск.

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«С нетерпением жду игр с «Ювентусом». Верю, что их можно обыграть. Нет непобедимых команд. Даже «Брюгге» возьмите, они выигрывают у «Реала» 2:0, но им забивают с метрового офсайда. А представьте, какими бы они были счастливыми, если бы выиграли даже 2:1! ЦСКА в том году в Лиге чемпионов два раза обыграл «Реал». Так что все возможно», – сказал Баринов в эфире передачи «Футбол России».

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