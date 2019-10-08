Баринов считает, что «Локомотив» в состоянии обыграть в гостях «Ювентус»

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от матча с «Ювентусом» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«С нетерпением жду игр с «Ювентусом». Верю, что их можно обыграть. Нет непобедимых команд. Даже «Брюгге» возьмите, они выигрывают у «Реала» 2:0, но им забивают с метрового офсайда. А представьте, какими бы они были счастливыми, если бы выиграли даже 2:1! ЦСКА в том году в Лиге чемпионов два раза обыграл «Реал». Так что все возможно», – сказал Баринов в эфире передачи «Футбол России».
Андрей Свечников: Драка с Овечкиным? Я забыл об этом После волевой гостевой победы «Каролины» над «Вашингтоном» (3:2 ОТ) корреспондент «Советского спорта» Виталий Славин пообщался с 19-летним форвардом «Харрикейнз» Андреем Свечниковым, который отметился дублем результативных передач. 06.10.2019 20:30 Хоккей Славин Виталий Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Славин оказался не по зубам Овечкину Матч открытия в Вашингтоне хозяевам в целом удался. 06.10.2019 19:30 Хоккей Славин Виталий Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав Бобровский украл гол у Кучерова, Гавриков травмировал Малкина. Наши в НХЛ «Советский спорт» рассказывает о самых интересных моментах дня. 06.10.2019 14:00 Хоккей Костяев Иван Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского. 19.09.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Поражение, нанесенное самому себе. Как Марадона победил в нем Диего Обозревателю «Советского спорта» Артему Зибраку повезло посмотреть документальный фильм «Диего Марадона», номинированный на «Золотой глаз» Каннского кинофестиваля. 07.10.2019 21:47 Футбол Зибрак Артем СКА проиграл «Спартаку». Похоже, у Кудашова появился «комплекс Знарка» СКА и «Спартак» выдали крутой матч. 07.10.2019 22:00 Хоккей Костяев Иван Александр Егоров: Увы, я не знаю, что такое «хештег» Глава департамента судейства и инспектирования РФС прокомментировал работу своих подопечных в матчах 12-го тура РПЛ, а также некоторые спорные эпизоды и скандальные ситуации. 07.10.2019 20:47 Футбол Мощенко Захар