«Шальке» может сэкономить три миллиона евро на переходе Тедеско в «Спартак» Бывший клуб специалиста «Шальке» рассчитывает на подписание тренером контракта с москвичами, сообщает сайт телеканала «Матч ТВ» со ссылкой на Waz.de.

По информации издания, если Тедеско до конца этого месяца возглавит новую команду, то немецкий клуб сможет сэкономить порядка трех миллионов евро, которые они должны специалисту по контракту.

Напомним, что Тедеско возглавлял «Шальке» с 2017 по 2019 годы. В марте 2019 года немецкий клуб отправил 34-летнего специалиста в отставку.