Мейсон Маунт: Мы вынесли много позитивного из поражения «МЮ» в первом туре АПЛ - Советский спорт
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08 октября 2019 08:56Футбол

Мейсон Маунт: Мы вынесли много позитивного из поражения «МЮ» в первом туре АПЛ

Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт поделился мнением об игре лондонской команды в первых матчах английской премьер-лиги.

- Вспоминая ту игру с «Манчестер Юнайтед», стоит отметить, что проиграть 0:4 - это нездорово, но мы вынесли много позитивного из того матча, и не считали, что счет 4:0 отражал происходящее на поле.

Мы реабилитировались и сейчас идем на пятом месте в АПЛ, нам нужно просто продолжать работать, и, надеюсь, мы сможем набирать 3 очка в каждом матче, - приводит слова Маунта прес-служба «Челси».

Напомним, что после восьми туров «Челси» набрал 14 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущего вторым «Манчестер Сити» на два очка.

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