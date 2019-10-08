Мейсон Маунт: Мы вынесли много позитивного из поражения «МЮ» в первом туре АПЛ

- Вспоминая ту игру с «Манчестер Юнайтед», стоит отметить, что проиграть 0:4 - это нездорово, но мы вынесли много позитивного из того матча, и не считали, что счет 4:0 отражал происходящее на поле.
Мы реабилитировались и сейчас идем на пятом месте в АПЛ, нам нужно просто продолжать работать, и, надеюсь, мы сможем набирать 3 очка в каждом матче, - приводит слова Маунта прес-служба «Челси».
Напомним, что после восьми туров «Челси» набрал 14 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущего вторым «Манчестер Сити» на два очка.
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