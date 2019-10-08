Мейсон Маунт: Мы вынесли много позитивного из поражения «МЮ» в первом туре АПЛ Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт поделился мнением об игре лондонской команды в первых матчах английской премьер-лиги.

- Вспоминая ту игру с «Манчестер Юнайтед», стоит отметить, что проиграть 0:4 - это нездорово, но мы вынесли много позитивного из того матча, и не считали, что счет 4:0 отражал происходящее на поле.

Мы реабилитировались и сейчас идем на пятом месте в АПЛ, нам нужно просто продолжать работать, и, надеюсь, мы сможем набирать 3 очка в каждом матче, - приводит слова Маунта прес-служба «Челси».

Напомним, что после восьми туров «Челси» набрал 14 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущего вторым «Манчестер Сити» на два очка.