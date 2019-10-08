Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» - Советский спорт
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08 октября 2019 10:11Футбол

Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо»

Решением руководства клуба Кирилл Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера «Динамо».

Напомним, что Новиков с мая 2019 года является наставником дубля бело-голубых, который, выиграв под руководством 38-летнего специалиста последние девять матчей и набрав 28 очков, после 12 туров возглавляет турнирную таблицу молодежного первенства России.

Как отмечает пресс-служба «Динамо», с 8-го октября Новиков будет совмещать обе тренерские должности.

Добавим, что после окончания встречи 12-го тура российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Динамо» (2:0) главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов подал в отставку со своего поста.

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