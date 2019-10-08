Кирилл Новиков: Первоочередная задача – оставить в прошлом негатив от поражений Кирилл Новиков прокомментировал свое назначение на пост исполняющего обязанности главного тренера «Динамо».

- Моя задача – добросовестно и полноценно сделать свою работу, попытаться переломить ситуацию с затянувшейся серией неудачных матчей. Считаю, что в составе есть качественные исполнители во всех линиях, с которыми можно добиваться успехов как в отдельных матчах, так и на длинной дистанции.

С «молодежкой» у нас тоже не сразу появились победы, и я знаю с какими сложностями сопряжено строительство команды обновлённым составом. Нагрузка сейчас вырастет многократно, но я этому только рад, ведь есть возможность попробовать свои силы на уровне премьер-лиги.

Первоочередная задача – наладить взаимопонимание с футболистами, стать единым целым, оставить в прошлом негатив от поражений. Ну и постараться вернуть всем радость от динамовских побед, - приводит слова Новикова пресс-служба московского клуба.

Ранее сообщалось, что с 8-го октября Новиков будет совмещать работу в основной и молодежной командах.

Напомним, что после 12 туров чемпионата России «Динамо» под руководством бывшего главного тренера Дмитрия Хохлова, набрав десять очков, расположилось на 15-м, предпоследнем, месте в турнирной таблице РПЛ. Дубль московской команды, выигравший под руководством Новикова последние девять матчей и набравший 28 очков , возглавляет турнирную таблицу молодежного первенства.