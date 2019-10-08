Гендиректор «Динамо»: Надеемся, что болельщики поддержат Новикова в ближайших матчах

- Мы благодарны Кириллу Александровичу за то, что он согласился в очень непростой для клуба момент взять на себя управление главной командой. Причем сделал это без каких-либо условий и требований. Окажем ему полное доверие и помощь в работе. Надеемся и на то, что поддержат тренера и футболистов в ближайших очень важных матчах наши болельщики.
К сожалению, у предыдущего тренерского штаба добиться нужного результата не получилось. Сейчас нам предстоит исправлять ошибки и двигаться вперед, сделав правильные выводы, - цитирует Белкина официальный сайт «Динамо».
Напомним, что после 12 туров чемпионата России «Динамо» под руководством бывшего главного тренера Дмитрия Хохлова, набрав десять очков, расположилось на 15-м, предпоследнем, месте в турнирной таблице РПЛ. Дубль московской команды, выигравший под руководством Новикова последние девять матчей и набравший 28 очков , возглавляет турнирную таблицу молодежного первенства.
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