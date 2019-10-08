СМИ: «Милан» сделал выбор в пользу Пиоли Ранее он тренировал «Лацио», «Интер» и «Фиорентину».

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Итальянец Стефано Пиоли подпишет контракт с «Миланом». Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, наставник возглавит «россонери» во вторник, 8 октября.

По его информации, сегодня же красно-черные отправят в отставку Марко Джампаоло, который начал работу с командой летом 2019 года.

По слухам, фаворитом на этот пост являлся бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти, работавший в прошлом сезоне у руля «Интера». Он досрочно покинул клуб, но не смог договориться о разрыве контракта, что стало главной причиной, почему специалист не вернулся на «Сан-Сиро».

На данный момент «Милан» занимает 10-е место в таблице серии А, набрав за 7 матчей 11 очков.