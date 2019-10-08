Первый тренер Соболева считает, что слухи об интересе «МЮ» – вброс агентов В текущем сезоне РПЛ 22-летний нападающий забил 10 голов в 13-ти матчах.

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, высказался на фоне слухов об интересе «Манчестер Юнайтед».

«По поводу новостей про интерес «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» – мне кажется, что это агенты повышают ему цену. Хорошо, что у Сани голова на месте. Мама и папа с ним разговаривают, говорят, что на новости про «МЮ», «Арсенал» и всякое такое не надо обращать внимания: сейчас есть «Крылья», надо сосредоточиться на этом», – цитирует специалиста «Чемпионат».

Контракт Соболева в силе до 2021 года. Ранее сообщалось, что он получил предложения от московского ЦСКА и «Зенита».