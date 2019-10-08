Арсен Венгер: Погба сих пор не набрал форму и не готов к сезону В текущем сезоне 26-летний француз провел 6 матчей и отдал 2 голевых передачи.

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Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оценил выступление полузащитника «МЮ» Поля Погба в текущем сезоне.

«Он до сих пор не набрал оптимальную форму и не готов к сезону, хотя, мы имеем дело с футболистом, у которого огромная физическая мощь.

Когда игрок хочет покинуть команду, а его удерживают, нужно время, чтобы восстановить отношения, испорченные во время этой истории.

Такое впечатление будто Погба знает, что с «МЮ» сейчас невозможно что-то выиграть. А позиция руководства удержать его любой ценой еще больше влияет на игру», – цитирует французского специалиста beIN Sports.