Арсен Венгер: Погба сих пор не набрал форму и не готов к сезону

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер оценил выступление полузащитника «МЮ» Поля Погба в текущем сезоне.
«Он до сих пор не набрал оптимальную форму и не готов к сезону, хотя, мы имеем дело с футболистом, у которого огромная физическая мощь.
Когда игрок хочет покинуть команду, а его удерживают, нужно время, чтобы восстановить отношения, испорченные во время этой истории.
Такое впечатление будто Погба знает, что с «МЮ» сейчас невозможно что-то выиграть. А позиция руководства удержать его любой ценой еще больше влияет на игру», – цитирует французского специалиста beIN Sports.
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