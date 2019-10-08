Экс-игрок «Арсенала» Мерсон: «Ливерпуль» не сможет провести этот сезон без поражений На данный момент «красные» одержали 8 побед в 8 матчах АПЛ.

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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон высказался об игре «Ливерпуля». Он считает, что команда Юргена Клоппа не сможет повторить достижение «пушкарей». В 2004 году «канониры» выиграли АПЛ, не потерпев ни одного поражения.

«Ливерпуль» не сможет провести этот сезон без поражений. Они не делают того, что удавалось «Арсеналу» 15 лет назад. В матче против «Лестера» мне казалось, что команда Клоппа может проиграть. Да, они были сильнее и не заслуживали плохого результата. В конце сезона никто и не вспомнит тот матч, все будут обсуждать последние события, но тот пенальти мог сыграть решающую роль», – приводит слова Мерсона Sky Sports.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов. Это случилось впервые за 11 лет и занял второе место в Премьер-лиге, уступив титул «Манчестер Сити».