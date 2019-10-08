Рамос избавился от татуировок на спине (фото)

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос решил удалить более 30-ти татуировок. Соответствующий снимок футболист «сливочных» опубликовал в своем Instagram.
Судя по фотографии, капитан «бланкос» также избавился от татуировок на руках. Об этом говорят его прежние публикации.
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