Рамос избавился от татуировок на спине (фото) Об этом испанец сообщил в соцсети.

Загрузка... Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос решил удалить более 30-ти татуировок. Соответствующий снимок футболист «сливочных» опубликовал в своем Instagram. Судя по фотографии, капитан «бланкос» также избавился от татуировок на руках. Об этом говорят его прежние публикации. Посмотреть эту публикацию в Instagram 👀 #CleanSheet #ad Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos) 8 Окт 2019 в 1:10 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram #RMDerbi. Sobran las palabras. There are no words. #HalaMadrid Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos) 28 Сен 2018 в 5:42 PDT