Александр Мостовой: Тедеско нигде не играл, какие у него могут быть тренерские идеи? Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением по поводу возможного назначения главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско.

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- Я с настороженностью отношусь к таким тренерам. Я буду сильно удивлен, если его назначат. Человеку недавно исполнилось тридцать четыре года. Ужас! Приехал непонятно кто, откуда, зачем? Он же сам нигде не играл, не был футболистом. Какие у него могут быть тренерские идеи? Такие наставники приезжают к нам, отдыхают и уезжают.

Считаю, что нужен иностранец. Хотя бы для того, чтобы все успокоилось и улеглось. На отечественных специалистов нет надежды. Тем более, что в команде много иностранцев. Футболистам надо скинуть нервозность. Но это должен быть не иностранец, которого никто не знает и которому тридцать четыре года, - приводит слова Мостового «Евро-футбол.ру».

Добавим, что после 12-ти туров «Спартак» набрав 14 очков занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.