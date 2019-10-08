Микаэль Брага: Не думаю, что «Спартак» опустится до борьбы за выживание Итальянский журналист La Gazzetta dello Sport Микаэль Брага поделился мнением о дальнейших перспективах в текущем сезоне «Спартака» и «Динамо».

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- Не думаю, что «Спартак» опустится до борьбы за выживание или за стыковые матчи. Все-таки у него не настолько всё плохо, чтобы вылететь в ФНЛ. Но боюсь, что для «Спартака» нынешний чемпионат будет очень скучным с болтанием в середине таблицы.

А вот перед «Динамо» вполне маячит угроза вылета. Даже в прошлом сезоне оно обеспечило себе отсутствие стыковых матчей только в самом конце чемпионата, хотя у него тогда не было больших проблем. И что уж говорить о «Динамо» сейчас, - приводит слова Браги «Евро-футбол.ру».

Добавим, что после 12-ти туров «Спартак» набрав 14 очков занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.